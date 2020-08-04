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بعد أسبوعين من الاستقرار.. تركيا تسجل أكثر من ألف إصابة بكورونا

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بعد أسبوعين من الاستقرار.. تركيا تسجل أكثر من ألف إصابة بكورونا
Reuters FW1F/David Goodman
الغجراءات الوقائية في تركيا - أرشيف
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أعلنت وزارة الصحة التركية عن تسجيل 1083 إصابة جديدة بكورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 234 ألفا و934 إصابة.

وأشارت الوزارة إلى تسجيل 18 وفاة بالفيروس لتبلغ حصيلة الوفيات 5 آلاف و765 حالة، مضيفة أنه تم تسجيل 994 حالة شفاء من المرض، ليصبح إجمالي المتعافين 218 ألفا و491 حالة.

وأكدت الوزارة أنها أجرت اختبارات الكشف عن الفيروس لـ4 ملايين و973 ألفا و466 شخصا.

وشدد وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة في تغريدة على "تويتر"، على "ضرورة الحيلولة دون وقوع خسائر كبيرة نتيجة التواصل القريب مع الآخرين خلال مواسم الأعياد والعطل".

وتشير الأرقام إلى ارتفاع حالات الإصابة اليومية بالوباء وتجاوزها لأول مرة منذ حوالي أسبوعين حاجز الألف إصابة، بعد أن ظلت تركيا محافظة على مستوى مستقر في أعداد المصابين اليومية بالفيروس لما دون الألف.

المصدر: "الأناضول"

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