بعد أسبوعين من الاستقرار.. تركيا تسجل أكثر من ألف إصابة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة التركية عن تسجيل 1083 إصابة جديدة بكورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 234 ألفا و934 إصابة.

وأشارت الوزارة إلى تسجيل 18 وفاة بالفيروس لتبلغ حصيلة الوفيات 5 آلاف و765 حالة، مضيفة أنه تم تسجيل 994 حالة شفاء من المرض، ليصبح إجمالي المتعافين 218 ألفا و491 حالة.

وأكدت الوزارة أنها أجرت اختبارات الكشف عن الفيروس لـ4 ملايين و973 ألفا و466 شخصا.

وشدد وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة في تغريدة على "تويتر"، على "ضرورة الحيلولة دون وقوع خسائر كبيرة نتيجة التواصل القريب مع الآخرين خلال مواسم الأعياد والعطل".

YENİ HASTA SAYISINDAKİ YÜKSELME CİDDİ. İki gün arasındaki fark, yakın zamanda ilk kez bu kadar belirgin. Bayram ve tatildeki temas ortamının ağır sonuçlara yol açmasını önlemeliyiz. Hepimiz birbirimize karşı sorumluyuz. Tedbirde birliğe ihtiyacımız var. https://t.co/RVlhe7786Opic.twitter.com/dVaRRl90gd — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 4, 2020

وتشير الأرقام إلى ارتفاع حالات الإصابة اليومية بالوباء وتجاوزها لأول مرة منذ حوالي أسبوعين حاجز الألف إصابة، بعد أن ظلت تركيا محافظة على مستوى مستقر في أعداد المصابين اليومية بالفيروس لما دون الألف.

المصدر: "الأناضول"