تركيا تسجل استقرارا نسبيا في أعداد الإصابات والوفيات بكورونا

أعلنت وزارة الصحة التركية الأحد، تسجيل 987 إصابة بفيروس كورونا المستجد و18 وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي الإصابات في البلاد 232 ألفا و856، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 5 آلاف و728 وفاة.

وذكرت الوزارة، أن حصيلة المتعافين من فيروس كورونا في تركيا، ارتفعت إلى 216 ألفا و494، إثر تسجيل 978 حالة شفاء فيما بلغ إجمالي اختبارات الكشف عن الفيروس 4 ملايين و885 ألفا و916.

Son 3 günde yeni hasta sayılarımızın arttığı illerde zatürre oranı aynı kaldı. Ülke genelinde ağır hasta sayımız kontrol altında görünüyor. KURBAN BAYRAMI VE TATİLDE TEDBİR EKSİKLİĞİ ise önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak sonuçları açısından kaygı verici. https://t.co/RVlhe7oIYmpic.twitter.com/kosHdNAVdL — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 2, 2020

وتعليقا على الأرقام المعلنة، كتب وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة على "تويتر": "عدد الحالات الحرجة بعموم البلاد تحت السيطرة".

المصدر: "الأناضول"