لبنان يعلن الأربعاء يوم حداد وطني على ضحايا انفجار مرفأ بيروت

أعلن رئيس مجلس الوزراء اللبناني حسان دياب يوم غد الأربعاء يوم حداد وطني على ضحايا الانفجار الذي وقع عصر اليوم في مرفأ بيروت.

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وهز انفجار ضخم مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت عصر اليوم، وقال مدير عام الجمارك بدري ضاهر، إن مادة النترات قد تكون سبب الانفجار.

وذكرت مصادر لـ"رويترز" أن الانفجار أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 10 أشخاص، فيما أكد مسؤولون لبنانيون سقوط أعداد كبيرة من الجرحى.

ولم يتم تحديد سبب الانفجار بشكل نهائي ويعتقد أنه وقع في المستدوعات الموجودة بالمرفأ.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام