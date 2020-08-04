شرطة ماليزيا تداهم مكاتب "الجزيرة"

صرحت قناة "الجزيرة" القطرية بأن الشرطة الماليزية داهمت مكتبها في كوالالمبور اليوم الثلاثاء في إطار تحقيق بشأن برنامج بثته عن معاملة البلاد للعمال الأجانب في ظل جائحة فيروس كورونا.

وقالت القناة في بيان إن الشرطة صادرت جهازي كمبيوتر، مضيفة أن "مداهمة مكتبنا ومصادرة أجهزة كمبيوتر يعد تصعيدا مقلقا لحملة السلطات على حرية الإعلام ويظهر المدى الذي يمكنهم الوصول إليه في ترويع الصحفيين".

وأكدت "الجزيرة" أنها تدعم التقرير ودعت السلطات لإغلاق التحقيق الجنائي.

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وأثار البرنامج الذي بثته القناة في 3 يوليو رد فعل قويا في البلد الواقع في جنوب شرق آسيا، ووصفته السلطات بأنه غير دقيق ومضلل وظالم.

واعتقلت ماليزيا مئات الأجانب الذين لا يحملون وثائق، ومنهم أطفال ولاجئون من الروهينغا، بعد أن فرضت البلاد إجراءات العزل العام لمنع انتشار فيروس كورونا.

وندد نشطاء حقوق الإنسان بهذه الإجراءات ووصفوها بأنها غير إنسانية. ويقول المسؤولون الماليزيون إنها ضرورية لمنع انتشار الفيروس.

وعبر نشطاء عن قلقهم من أن إدارة رئيس الوزراء محيي الدين ياسين التي تولت السلطة قبل خمسة أشهر تخنق المعارضة عبر سلسلة من الإجراءات الصارمة، وهو اتهام تنفيه الحكومة.

واعتقلت السلطات الشهر الماضي رجلا من بنغلاديش انتقد في برنامج "الجزيرة" معاملة الحكومة للعمال المهاجرين.

المصدر: "رويترز"