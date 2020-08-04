لوكاشينكو: روسيا ستبقى حليفا لبيلاروس في ظل أي قيادة

قال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، إن روسيا ستكون دائما حليفا لبلاده في ظل أي قيادة.

وأضاف لوكاشينكو، في رسالته الموجهة للبرلمان والشعب اليوم الثلاثاء في مينسك: "روسيا كانت دائما وتبقى وستظل أقرب حليف لنا، أيا كان بالسلطة في بيلاروس أو روسيا".

وأضاف الرئيس البيلاروسي: "هذا الأمر متغلغل بشكل عميق داخل شعوبنا، وهذا على الرغم من أن روسيا غيرت علاقات الأخوة معنا إلى علاقة شراكة. وهذا كله هباء وبدون فائدة".

وخلال ذلك، أشار لوكاشينكو إلى أن "روسيا تخشى فقداننا، لأنه في الواقع، لم يبق لديها حلفاء حقيقيون مثلنا".

وواصل لوكاشينكو حديثه قائلا: "بدأ الغرب مؤخرا في إظهار اهتمام كبير بنا. وتأمل الصين باستمرار استقرار صديقتها بيلاروس".

وفي هذا الصدد، شدد رئيس بيلاروس، على أن بلاده لا تتصادق مع أحد ولا تعادي أحدا، وقال: "نحن سياسة خارجية متعددة الجوانب يمكن التكهن بها".

المصدر: إنترفاكس