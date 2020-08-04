قتلى في انفجار بمصنع للكيميائيات في الصين

أفاد موقع BJD، اليوم الثلاثاء، بوقوع انفجار قوي في مصنع للمواد الكيميائية في مقاطعة هوبي الصينية.

وذكر الموقع، أن الحادث وقع الليلة الماضية في منشأة لإنتاج المواد الكيميائية في بلدة ليوهي بمدينة سانتياو. ووفقا للمعلومات المتوفرة مع حلول الساعة 7:00 (02:00 بتوقيت موسكو) من صباح اليوم الثلاثاء، أدى الانفجار إلى مصرع ستة أشخاص وإصابة أربعة آخرين.

4 people are missing with 5 other injured after a chemical plant exploded at Xiantao City in C China’s Hubei. Blaze has been put out and rescue work is still underway. pic.twitter.com/0hHqe4knlV — People's Daily, China (@PDChina) August 3, 2020

وتم إرسال 14 عربة إطفاء وأكثر من 100 من رجال الإنقاذ إلى مكان الحادث. وأوقفت المؤسسة الإنتاج تماما، ويجري التحقيق في أسباب وملابسات الحادث.

في يونيو الماضي، انفجرت شاحنة صهريج محملة بالغاز المسال في الصين، مما أسفر عن مقتل 18 شخصا، وتم نقل 166 آخرين إلى المستشفى. وقع الحادث على الطريق السريع G-15.

المصدر: إزفيستيا