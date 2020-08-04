إسرائيل.. تقرير حكومي يكشف عيوبا إدارية "خطيرة" ويعطي توصية بشأن تشغيل العمال الفلسطينيين

كشف مراقب الدولة في إسرائيل عن عيوب خطيرة في المجالات ذات الأهمية الحيوية لأمن البلاد واقتصادها، بما فيها تلك المتعلقة بتشغيل العمال الفلسطينيين في قطاع البناء.

وأوصى مراقب الدولة الإسرائيلي متانياهو انغلمان في تقريره السنوي الذي أصدره أمس الاثنين، باعتماد نموذج جديد بشأن تشغيل العمال الفلسطينيين في قطاع البناء، منتقدا ظاهرة الاتجار بتصاريح العمل وقيام أرباب عمل ووسطاء بجباية دفعات بخلاف القانون من هؤلاء العمال، مما أدى إلى عدم تنفيذ قرارات الحكومة بهذا الشأن.

وأشار التقرير إلى أن ضباط أركان في الإدارة المدنية لا يلتزمون بالأنظمة المتعلقة بتصاريح العمل على الرغم من المخاطر الأمنية الناجمة عن استخدام عمال فلسطينيين لا يحملون هذه التراخيص.

وكشف التقرير سلسلة من العيوب والتقصيرات تتعلق بديوان رئيس الوزراء ووزارة الدفاع والجيش ومصلحة الضرائب ومؤسسة التأمين الوطني وعدد من المؤسسات العامة الأخرى.

وأشار إلى عيوب خطيرة في قدرة إسرائيل على الدفاع عن الجبهة الداخلية والمواقع الحساسة من الصواريخ وغيرها من التهديدات الجوية، ومنها عدم توفر ملاجئ صالحة قرب منازل أكثر من 1,5 مليون من المواطنين بينهم أكثر من 200 ألف في منطقة الحدود الشمالية.

وفيما يتعلق بالتأمين الوطني أظهر التقرير ان المنظومات المحوسبة في المؤسسة قديمة وبعضها لم يتم تحديثه منذ 30 عاما.

وفيما يخص سلطة المعابر، أفاد التقرير بأن هذه السلطة لم تجمع المعلومات عن المسافرين الأجانب كما تعمل دول أخرى، وليس لديها معلومات كافية عن ما يعرقل إجراء مراقبة دخول عناصر غير مرغوب فيها لأسباب أمنية أو جنائية ودخول مهاجرين خلافا للقانون. وأوصى التقرير بجمع المعلومات عن الرعايا الأجانب الذين يصلون إلى البلاد قبل وصولهم.

المصدر: موقع "مكان" الإسرائيلي