الهند تفرض حظر التجول في كشمير عشية ذكرى إلغاء الحكم الذاتي في الإقليم

فرضت الهند حظر التجول في إقليم كشمير قبل يومين من الذكرى السنوية الأولى لإلغاء الحكم الذاتي في المنطقة المضطربة، وذلك بعد ورود تقارير استخبارية عن احتجاجات محتملة.

وجاء في القرار الحكومي الصادر مساء الاثنين أن "هذه القيود ستدخل فورا حيز التنفيذ وستبقى سارية يومي 4 و5 من أغسطس" في مدينة سريناغار، عاصمة الإقليم.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مسؤول رفيع في الشرطة قوله، إن "حظر التجول التام" يعني أنه لا يحق للناس التنقل إلا بتصريح خاص يقتصر عادة على الخدمات الأساسية على غرار عمل عناصر الشرطة والطواقم الطبية.

ومنذ صباح الاثنين تم وضع الأسلاك الشائكة والعوائق الحديدية لقطع الطرق الرئيسية في سريناغار.

وفي قت سابق فرضت السلطات الهندية قيودا لمنع انتشار فيروس كورونا في كشمير، تم تمديدها حتى 8 أغسطس الجاري.

وكانت الهند قد فرضت حظر تجول مشابها في الإقليم قبيل إلغاء الحكم الذاتي في 5 أغسطس 2019.

ومنذ العام الماضي تشهد المنطقة ذات الغالبية المسلمة نقمة متزايدة على الحكومة القومية الهندوسية، بخاصة على خلفية منح حق شراء الأراضي الذي كان سابقا محصورا بأبناء كشمير.

وتقاتل جماعات متمردة القوات الأمنية الهندية منذ عقود، مطالبة باستقلال المنطقة أو ضمها إلى باكستان، وقد خلف النزاع المستمر منذ 1989 عشرات الآلاف من القتلى.

المصدر: فرانس برس