فرنسا تسجل 3376 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 3 أيام

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية الاثنين، أنها سجلت 3376 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأيام الـ3 الماضية، مشيرة إلى أن عدد الخاضعين للعلاج في وحدات الرعاية الفائقة عاود الارتفاع.

وأشارت مصادر مطلعة إلى أن متوسط الإصابات ظل فوق الألف لليوم الخامس على التوالي، وذلك في أعلى معدل منذ العزل العام الذي استمر شهرين.

ووصل إجمالي عدد حالات الإصابة في فرنسا حتى الآن إلى 191295، بينما بلغت الوفيات 30294.

وبلغ عدد الخاضعين للعلاج من المرض بوحدات الرعاية الفائقة لغاية الاثنين 384 شخصا، مقابل 371 يوم الجمعة الماضي، وذلك للمرة الثانية خلال أسبوع بعد تراجع استمر 16 أسبوعا.

المصدر: "رويترز"