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ترامب يعلق على إسقاط حكم الإعدام عن منفذ تفجير بوسطن

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ترامب يعلق على إسقاط حكم الإعدام عن منفذ تفجير بوسطن
Reuters Handout
منفذ التفجير في بوسطن عام 2013 جوهر تسارناييف
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انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرار القضاء إسقاط حكم الإعدام عن منفذ تفجير ماراثون بوسطن عام 2013 جوهر تسارناييف.

وقال ترامب في تغريدة على "تويتر"، يوم الأحد: "هناك عدد قليل ممن يستحقون عقوبة الإعدام أكثر من مفجر بوسطن جوهر تسارناييف. ووافقت المحكمة على أن ذلك كان واحدا من أسوأ الهجمات الإرهابية في البلاد منذ فظائع 11 سبتمبر، ورغم ذلك أسقطت محكمة الاستئناف حكم الإعدام عنه".

وأضاف أن الحكومة الفدرالية يجب أن تسعى لصدور حكم الإعدام وإعادة النظر في القضية، مشيرا إلى أن "بلادنا لا يمكن أن تسمح ببقاء قرار محكمة الاستئناف نافذا".

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وتابع قائلا إن "من السخافة أن تستغرق العملية وقتا طويلا كهذا!".

وجاء ذلك تعليقا على قرار محكمة استئناف فدرالية إسقاط حكم الإعدام عن جوهر تسارناييف المدان بعدة تهم لتنفيذه التفجير الذي استهدف المشاركين في ماراثون بوسطن بالولايات المتحدة في أبريل 2013 وأسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة أكثر من 260.

المصدر: RT

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