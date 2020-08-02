ترامب يعلق على إسقاط حكم الإعدام عن منفذ تفجير بوسطن

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرار القضاء إسقاط حكم الإعدام عن منفذ تفجير ماراثون بوسطن عام 2013 جوهر تسارناييف.

وقال ترامب في تغريدة على "تويتر"، يوم الأحد: "هناك عدد قليل ممن يستحقون عقوبة الإعدام أكثر من مفجر بوسطن جوهر تسارناييف. ووافقت المحكمة على أن ذلك كان واحدا من أسوأ الهجمات الإرهابية في البلاد منذ فظائع 11 سبتمبر، ورغم ذلك أسقطت محكمة الاستئناف حكم الإعدام عنه".

....and ruined. The Federal Government must again seek the Death Penalty in a do-over of that chapter of the original trial. Our Country cannot let the appellate decision stand. Also, it is ridiculous that this process is taking so long! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 2, 2020

وأضاف أن الحكومة الفدرالية يجب أن تسعى لصدور حكم الإعدام وإعادة النظر في القضية، مشيرا إلى أن "بلادنا لا يمكن أن تسمح ببقاء قرار محكمة الاستئناف نافذا".

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وتابع قائلا إن "من السخافة أن تستغرق العملية وقتا طويلا كهذا!".

وجاء ذلك تعليقا على قرار محكمة استئناف فدرالية إسقاط حكم الإعدام عن جوهر تسارناييف المدان بعدة تهم لتنفيذه التفجير الذي استهدف المشاركين في ماراثون بوسطن بالولايات المتحدة في أبريل 2013 وأسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة أكثر من 260.

المصدر: RT