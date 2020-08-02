قتيلان و20 جريحا بهجوم مسلحين مجهولين على سجن شرق أفغانستان

أكدت مصادر أفغانية مقتل شخصين وإصابة 20 آخرين على الأقل جراء سلسلة انفجارات واشتباكات تدور حاليا أمام مجمع سجون في مدينة جلال آباد شرق البلاد.

ونقلت قناة "طبوع نيوز" الأفغانية عن المتحدث باسم حاكم ولاية ننكرهار عطاء الله خوجاني تأكيده اليوم الأحد، أن سيارة مفخخة انفجرت عند بوابة سجن جلال آباد، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة 18، مع ورود تقارير عن تسلل مسلحين مجهولين إلى الطابق الأعلى من المبنى لاحقا.

ونقلت القناة عن شهود عيان أن حصيلة الضحايا ارتفعت حتى الآن إلى قتيلين و20 جريحا، موضحين أن تفجير سيارة مفخخة مهد طريقا أمام المسلحين المتمركزين في مواقع قريبة من السجن لاقتحام المبنى، والاشتباكات تدور حاليا بينهم وقوات الأمن.

من جانبها، نقلت وكالة "رويترز" عن عضو المجلس الإقليمي سهراب قادري أن قنبلتين على الأقل انفجرتا في الموقع عقب الهجوم بالسيارة المفخخة، مؤكدا أن اشتباكات عنيفة مستمرة وأسفرت حتى الآن عن إصابة 20 شخصا على الأقل.

ولم تتبن أي جهة هذا الهجوم حتى الآن، ونفت حركة "طالبان" وجود أي علاقة لها بما حصل.

ويأتي هذا الهجوم في اليوم الثالث من سريان هدنة عيد الأضحى بين الحكومة الأفغانية و"طالبان"، على خلفية وصول الطرفين إلى طريق مسدود في مفاوضاتهما بشأن تبادل الأسرى والمعتقلين، بموجب اتفاق السلام المبرم بين الحركة والولايات المتحدة في الدوحة.

المصدر: طلوع نيوز + رويترز