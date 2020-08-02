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إصابة وزير الداخلية الهندي بكورونا

أخبار العالم

إصابة وزير الداخلية الهندي بكورونا
Reuters Adnan Abidi
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أعلن وزير الداخلية الهندي أميت شاه اليوم الأحد، عن إصابته بفيروس كورونا ونقله إلى المستشفى.

وكتب الوزير عبر "تويتر" بعد تشخيص إصابته بالفيروس، أنه بحالة جيدة لكنه قرر دخول المستشفى عملا بنصيحة الأطباء.

وطلب شاه من كل من خالطه في الأيام القليلة الماضية أن يخضع لفحص فيروس كورونا ويلتزم بالعزل الذاتي.

يذكر أن الهند أعلنت اليوم عن تسجيل أكثر من 55 ألف إصابة جديدة بالفيروس خلال اليوم الماضي، لترتفع الحصيلة إلى 1,75 مليون مصاب.

المصدر: RT

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