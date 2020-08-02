إصابة وزير الداخلية الهندي بكورونا

أعلن وزير الداخلية الهندي أميت شاه اليوم الأحد، عن إصابته بفيروس كورونا ونقله إلى المستشفى.

وكتب الوزير عبر "تويتر" بعد تشخيص إصابته بالفيروس، أنه بحالة جيدة لكنه قرر دخول المستشفى عملا بنصيحة الأطباء.

Union Home Minister Amit Shah tests positive for #COVID19. He is being admitted to the hospital. pic.twitter.com/jgYN2wBEzA — ANI (@ANI) August 2, 2020

Home Minister @AmitShah says he has tested positive for coronavirus pic.twitter.com/9WumLToHst — BTVI Live (@BTVI) August 2, 2020

وطلب شاه من كل من خالطه في الأيام القليلة الماضية أن يخضع لفحص فيروس كورونا ويلتزم بالعزل الذاتي.

يذكر أن الهند أعلنت اليوم عن تسجيل أكثر من 55 ألف إصابة جديدة بالفيروس خلال اليوم الماضي، لترتفع الحصيلة إلى 1,75 مليون مصاب.

المصدر: RT