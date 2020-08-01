قائد الشرطة الإسرائيلية في القدس تحت الحجر الصحي

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن قائد دائرة القدس للشرطة الإسرائيلية دورون ياديد، دخل الحجر الصحي بعد إصابة وزير القدس في الحكومة الإسرائيلية رافي بيرتس بفيروس كورونا.

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن ياديد التقى الوزير المصاب خلال الأسبوع الماضي.

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ومن المقرر أن يؤدي مهام قائد الشرطة الإسرائيلية في القدس نائب ياديد، إيلي كازاري خلال فترة الـ14 يوما، التي سيكون خلالها ياديد تحت الحجر الصحي.

ويأتي ذلك بعد أن تأكدت إصابة وزير شؤون القدس بالحكومة الإسرائيلية رافي بيرتس بفيروس كورونا، اليوم السبت.

يذكر أن إجمالي عدد إصابات كورونا في إسرائيل منذ بدء انتشار الوباء وصل إلى أكثر من 72 ألف حالة، وحصيلة الضحايا 523 شخصا حتى مساء السبت.

المصدر: تايمز أوف إسرائيل