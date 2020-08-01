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العدل الدولية تعقد جلسة للنظر في شكوى إيران ضد الولايات المتحدة

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العدل الدولية تعقد جلسة للنظر في شكوى إيران ضد الولايات المتحدة
Reuters Yves Herman
محكمة العدل الدولية في لاهاي بهولندا - أرشيف
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تعتزم محكمة العدل الدولية في لاهاي، عقد جلسة خلال الأيام المقبلة للنظر في شكوى إيران ضد الولايات المتحدة، بشأن معاهدة المودة والعلاقات الاقتصادية والحقوق القنصلية بين البلدين.

وأشارت مصادر مطلعة، إلى أن جلسات الاستماع ستعقد يوم الاثنين المقبل، وعلى مدى أسبوع في قصر العدالة بمدينة لاهاي الهولندية، وبسبب وباء (كوفيد – 19)، ستكون جلسات الاستماع عبر الفيديو بحضور ممثلين من البلدين.

وعارضت الولايات المتحدة في وقت سابق قرار المحكمة الدولية في الاجتماع السابق، فيما قبلت محكمة العدل الدولية، في جلسة سابقة، بعض الإجراءات التي طلبتها إيران، مما ألزم الولايات المتحدة برفع القيود الإنسانية والزراعية وقيود الطيران ومنعت الجانبين من الأعمال التي يمكن أن تؤدي إلى تصعيد التوتر.

وأشار السفير الإيراني في لاهاي إلى "الأثر السلبي للحظر الأمريكي على توريد الأدوية لإيران لمعالجة ضحايا الأسلحة الكيميائية".

وقال: "الحظر جعل عملية علاج هؤلاء الضحايا صعبة".

المصدر: "فارس نيوز"

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