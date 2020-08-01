نيجيريا.. حاكم لاغوس يقرر إعادة فتح دور العبادة

قال باباجيدي سانو أولو حاكم ولاية لاغوس النيجيرية في حديث صحفي اليوم السبت، إن الكنائس والمساجد ستفتح أبوابها مجددا، بدءا من السابع من أغسطس.

وأضاف أنه سيتم السماح بفتح المطاعم والنوادي الاجتماعية والمراكز الترفيهية بطاقة استيعابية محدودة، اعتبارا من 14 أغسطس، مع تخفيف هذه الولاية، التي تعد إحدى بؤر تفشي فيروس كورونا المستجد في نيجيريا، للقيود على الرغم من استمرار ارتفاع وتيرة الإصابات.

وسجلت لاغوس حتى الآن ما يزيد على 15000 حالة إصابة مؤكدة، و192 حالة وفاة بمرض كوفيد-19، وهي أكبر حصيلة ضمن ولايات نيجيريا، التي سجلت إجمالا 43151 إصابة.

وسوف يتم السماح لدور العبادة بفتح أبوابها، مرة واحدة أسبوعيا وبما لا يزيد على 50 في المئة من طاقتها الاستيعابية كما قرر حاكم لاجوس رفع الحد الأقصى للتجمعات العامة من 20 إلى 50 شخصا، على أن تظل النوادي الليلية ودور السينما.

المصدر: رويترز