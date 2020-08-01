طهران تكشف تفاصيل جديدة عن مكان وملابسات اعتقال زعيم جماعة "مملكة إيران"

أكد وزير الأمن الإيراني محمود علوي اليوم السبت، أن اعتقال جمشيد شارمهد زعيم جماعة "مملكة إيران"، تم داخل أراضي البلاد.

وقال علوي في مقابلة تلفزيونية، إن "شارمهد كان مدعوما من الولايات المتحدة وإسرائيل، وأن واشنطن لم تصدق بعد أن جمشيد شارمهد اعتقل في إيران".

وأضاف: "الأجهزة الأمنية الأمريكية والإسرائيلية كانت تستبعد تماما أن نتجاوز قنواتهم الأمنية ونعتقله داخل إيران ضمن عملية معقدة".

وتابع: "الأمريكيون لا يزالون يعتقدون، أن شارمهد لا يزال خارج إيران، وأن الصور التي نشرناها له سجلت خارج البلاد".

وشدد علوي على أن "جمشيد كان من أكثر المعارضين عنفا، وكان يسعى دوما لإثبات قدرته على تنفيذ العمليات الإرهابية داخل إيران كجريمة تفجير حسينية شيراز عام 2008".

وأضاف أن "شارمهد، كان يسعى إلى إثبات قدراته أمام الأمريكيين لكننا أحبطنا 27 عملية إرهابية كان يخطط لها داخل إيران".

وقال: "شارمهد كان واثقا من الدعم الأمريكي له وكان يدعي أنه يعمل في الطابق السادس من مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي، معتقدا أن أحدا لن يصل إليه".

وأكد وزير الأمن الإيراني على أن بلاده قدمت شكوى ضده لدى الشرطة الدولية "الإنتربول"، لكنه كان يتنقل بين دول العالم وباسمه الحقيقي من دون منعه من السفر.

المصدر: RT