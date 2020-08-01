مالك "تيك توك" الصيني يعرض التخلي عن حصته لإبرام اتفاق مع الولايات المتحدة

قال مصدران مطلعان إن شركة "بايت دانس" الصينية وافقت على التخلي عن عملياتها الأمريكية بالكامل في ما يتعلق بتطبيق "تيك توك" في محاولة لإنقاذ صفقة مع البيت الأبيض.

وقال المصدران إنه بموجب الاتفاق المقترح الجديد، ستخرج "بايت دانس" بالكامل وستتولى مايكروسوفت مسؤولية تيك توك في الولايات المتحدة.

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وأضافا أن بعض مستثمري بايت دانس المقيمين في الولايات المتحدة قد يستحوذون على حصص أقلية في الشركة.

وسيمثل تنازل "بايت دانس" اختبارا يكشف ما إذا كان تهديد ترامب بحظر "تيك توك" هو تكتيك تفاوضي أو ما إذا كان عازما على اتخاذ إجراءات صارمة ضد هذا التطبيق.

وقال ترامب للصحفيين إنه سيصدر أمرا بحظر "تيك توك" في الولايات المتحدة، مضيفا: "ليست الصفقة التي سمعتم بها وأنهم سيشترون ويبيعون.. لسنا دولة لعمليات الاندماج والاستحواذ".

وكانت "بايت دانس" تسعى سابقا إلى الاحتفاظ بحصة أقلية في أعمال "تيك توك" الأمريكية، وهو ما رفضه البيت الأبيض.

المصدر: رويترز