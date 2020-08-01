موسوي تعليقا على اعتقال شارمهد: واشنطن مسؤولة عن دعم زمرة " تندر"

أشاد المتحدث باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي، بجهود وزارة الأمن في اعتقال جمشيد شارمهد، الذي وصفه بزعيم زمرة إرهابية وتخريبية.

وقال موسوي: "النظام الأمريكي يتحمل مسؤولية دعم زمرة تندر الإرهابية وغيرها من الزمر والمجرمين، الذين يقودون العمليات الإرهابية ضد الشعب الإيراني، من داخل الولايات المتحدة".

وقبل ذلك، أعلنت وزارة الأمن الإيرانية اعتقال زعيم زمرة "تندر" الإرهابية التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها، وذكرت أنه "كان يدير العمليات المسلحة والتخريبية في إيران من أميركا".

وتتهم السلطات الإيرانية "هذا الإرهابي بالتخطيط قبل 12 عاما لعملية تفجير حسينية في شيراز استشهد خلالها 14 شخصا وأصيب 215 آخرون".

وأضافت، أن "هذه الزمرة كانت تعتزم خلال الأعوام الأخيرة تنفيذ عدة عمليات تخريبية كبيرة من ضمنها تفجير سد سيوند في شيراز، وتفجير قنابل سيانور في معرض طهران للكتاب، وتفجير مرقد الإمام الخميني . وقد تم إحباط جميع هذه العمليات".

المصدر: وكالة فارس الإيرانية