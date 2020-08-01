إسرائيل.. الموافقة على إنشاء مجمع إضافي شرقي القدس

وافقت اللجنة المحلية للتنظيم والبناء في بلدية القدس اليوم السبت، على خطة لمجمع تشغيل إضافي في الجانب الشرقي لحي العيساوية ويقع على 90 ألف متر مربع.

وأعلنت بلدية القدس، عن إطلاق خطة تاريخية جديدة في شرق المدينة، تشتمل على مشروع ضخم لإنشاء وادي السيليكون أو (السيليكون فالي)، وهو عبارة عن خطة استراتيجية ضخمة وهامة للمدينة، حيث سيتم بموجبها توسيع مساحات قطاع المال والأعمال والمحال التجارية والغرف الفندقية بحجم كبير في الشطر الشرقي من القدس.

وأوضحت، أنه "في إطار الخطة وخلال سنوات قليلة معدودة، سيتم بناء 200 ألف متر مربع للمصالح التجارية ومراكز تشغيل في الصناعات التقنية الراقية، بالإضافة إلى 50 ألف متر مربع لمحلات تجارية إلى جانب 50 ألف متر مربع للفنادق".

ويندرج المشروع الذي بادر إليه رئيس البلدية موشيه ليون، ضمن الخطة الحكومية الخاصة بسد الفجوات الاجتماعية والاقتصادية وتنمية مرافق الاقتصاد في شرقي القدس، ومن بينها "خلق فرص عمل لأكثر من 10 آلاف شخص من سكان شرقي المدينة وزيادة وتعزيز الثقة".

المصدر: "هيئة البث الإسرائيلي"