إيران تنظف بقعة نفطية في شمالي الخليج

صرح مسؤول ملاحي إيراني اليوم السبت، بأن فرقا إيرانية نظفت بقعة نفطية قريبة من حقل في المنطقة الشمالية من الخليج امتدت على مساحة ستة كيلومترات مربعة.

وقال سياوش أرجمند زادة، مدير عام الموانئ والملاحة البحرية في إقليم بوشهر، لوكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء إن سبب التسرب النفطي، الذي وقع يوم الأربعاء، لا يزال قيد التحقيق.

وتمت عملية التنظيف بالقرب من حقل أبوزار، منطقة الإنتاج النفطي الرئيسية لإيران في الخليج.

وصرح مسؤول إيراني للوكالة أمس الخميس، بأنه من الصعب تحديد سبب التسرب نظرا لوجود عدة حقول تابعة لإيران وبلدان أخرى في المنطقة، مضيفا أن النفط ربما تسرب من خطوط الأنابيب تحت المياه.

المصدر: "رويترز"