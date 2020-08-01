بـ"عملية أمنية معقدة".. طهران تعلن القبض على زعيم جماعة تتخذ من الولايات المتحدة مقرا

أعلنت وزارة الأمن والاستخبارات الإيرانية اليوم السبت عن إلقاء القبض على زعيم جماعة "جمعية مملكة ايران" (تندر) المعارضة جمشيد شارمهد.

وذكرت الوزارة في بيان لها أن اعتقال شارمهد جاء ضمن "عملية أمنية معقدة" وتعهدت بالكشف عن تفاصيلها لاحقا، مشيرة إلى أن جماعته تتخذ من الولايات المتحدة مقرا له.

واتهمت الوزارة شارمهد بالوقوف من الولايات المتحدة وراء سلسلة هجمات نفذت في إيران، مضيفة أن الجماعة كانت تخطط لتنفيذ اعتداءات كبيرة جديدة داخل الجمهورية الإسلامية.

ولفتت الوزارة إلى أن بين الهجمات المنسوبة إلى "جمعية مملكة إيران" تفجير حسينية سيد الشهداء في مدينة شيراز عام 2008 (ما أسفر عن مقتل 14 شخصا وإصابة 215) وتفجير سد سيوند في شيراز، وتفجير قنابل السيانيد في معرض الكتاب في طهران، وتفجير مقر مرقد الإمام الخميني.

ومن المفترض أن الاستخبارات الإيرانية نجحت في استدراج شارمهد إلى دولة ثالثة حيث ألقي القبض عليه وتم نقله إلى الجمهورية الإسلامية، على غرار عمليات استخباراتية نفذتها طهران بحق عدد من المعارضين البارزين.

المصدر: RT