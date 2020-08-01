القضاء البرازيلي يغرم "فيسبوك"

فرضت المحكمة العليا بالبرازيل غرامة تبلغ ‬367710 دولارات على شبكة "فيسبوك" لعدم امتثالها لأمر بإغلاق حسابات يديرها أنصار للرئيس جايير بولسونارو متورطين في بث أخبار كاذبة.

وقال القاضي، الكسندر دو مرايس، إن موقعي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر" تقاعسا عن الامتثال لأوامر بإغلاق هذه الحسابات، مضيفا أنهما حجبا الحسابات فقط في البرازيل وظل من الممكن الدخول لها من خلال عناوين بروتوكولات في الخارج.

وأصدر حكما يقضي بضرورة أن تدفع "فيسبوك" الغرامة لعدم امتثالها بالأمر ومواجهة غرامات يومية أخرى تبلغ 100 ألف ريال (الدولار=5.2215 ريال) يوميا إذا لم تغلق هذه الحسابات على مستوى العالم.

وقبل إعلان الغرامة قالت "فيسبوك"، أمس الجمعة، إنها ستطعن في هذا القرار، مضيفة أنها تحترم قوانين الدول، التي تعمل فيها ولكن "القانون البرازيلي يعرف حدود سلطتها". ولم تعلق الشبكة بعد إعلان الغرامة، كما لم يتضح ما إذا كان

"تويتر" سيواجه غرامة مماثلة.

وكان القاضي قد قرر في مايو الماضي إغلاق 16 حسابا على "تويتر" و12 حسابا على "فيسبوك" لأنصار بولسونارو، تم الربط بينهم وبين تحقيق في نشر أخبار كاذبة خلال حملة انتخابات البرازيل في 2018.

المصدر: رويترز