كورونا يعاود الظهور في فيتنام

أعلنت وزارة الصحة الفيتنامية، تسجيل 12 إصابة جديدة بكورونا مرتبطة بحالات سابقة في مدينة دانانغ وسط البلاد، ليصل إجمالي الإصابات إلى 116 منذ عودة تفشي الفيروس الأسبوع الماضي.

وقالت الوزارة إن "المرضى الجدد تتراوح أعمارهم بين عامين و78 عاما، وأنهم يرقدون في مستشفى المدينة".

وسجلت فيتنام 558 حالة إصابة بالفيروس، وأول حالة وفاة في البلاد.

وعاودت حصيلة الإصابات بكورونا في فيتنام الارتفاع في الأسبوع الماضي، بعد عدم تسجيل حالات جديدة للوباء في البلاد على مدى 99 يوما.

المصدر: "رويترز"