 
مباشر

كورونا يعاود الظهور في فيتنام

أخبار العالم

كورونا يعاود الظهور في فيتنام
Reuters KHAM
فيتنام - أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ofo4

أعلنت وزارة الصحة الفيتنامية، تسجيل 12 إصابة جديدة بكورونا مرتبطة بحالات سابقة في مدينة دانانغ وسط البلاد، ليصل إجمالي الإصابات إلى 116 منذ عودة تفشي الفيروس الأسبوع الماضي.

وقالت الوزارة إن "المرضى الجدد تتراوح أعمارهم بين عامين و78 عاما، وأنهم يرقدون في مستشفى المدينة".

وسجلت فيتنام 558 حالة إصابة بالفيروس، وأول حالة وفاة في البلاد.

وعاودت حصيلة الإصابات بكورونا في فيتنام الارتفاع في الأسبوع الماضي، بعد عدم تسجيل حالات جديدة للوباء في البلاد على مدى 99 يوما.

المصدر: "رويترز"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا