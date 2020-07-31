 
مباشر

مصادر: أنشطة "تيك توك" في أمريكا مهددة بالانفصال و"مايكروسوفت" تتطلع لاقتناصها

أخبار العالم

مصادر: أنشطة
Reuters DR/FW1F/Nicholas ZIEMINSKI/FW1/R
شعار تطبيق تيك توك
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ofnh

نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر مطلعة اليوم الجمعة قولها، إن البيت الأبيض يستعد لإجبار عملاق الإنترنت الصيني ByteDance على التخلي عن أنشطة تطبيق "تيك توك" في الولايات المتحدة.

إقرأ المزيد
ترامب يعلن أن حظر تطبيق
ترامب يعلن أن حظر تطبيق "تيك توك" بين الخيارات التي يبحثها

وأفادت هذه المصادر بأن مشترين محتملين من بينهم شركة "مايكروسوفت" يجرون محادثات لشراء تطبيق مقاطع الفيديو القصيرة الشهير.

وأشارت "رويترز" في وقت سابق إلى أن الولايات المتحدة تستعد لاتخاذ تدابير ضد "تيك توك"، وسط قلق حول أمن البيانات الشخصية التي يجمعها التطبيق من مستخدميه الأمريكيين.

من جهته، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة، إنه يدرس العديد من البدائل بشأن "تيك توك"، دون أن يستبعد حظر التطبيق في بلاده.

وأضاف: "نحن ندرس "تيك توك"... قد نحظر التطبيق، وقد نفعل أشياء أخرى".

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا