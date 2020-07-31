مصادر: أنشطة "تيك توك" في أمريكا مهددة بالانفصال و"مايكروسوفت" تتطلع لاقتناصها

نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر مطلعة اليوم الجمعة قولها، إن البيت الأبيض يستعد لإجبار عملاق الإنترنت الصيني ByteDance على التخلي عن أنشطة تطبيق "تيك توك" في الولايات المتحدة.

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وأفادت هذه المصادر بأن مشترين محتملين من بينهم شركة "مايكروسوفت" يجرون محادثات لشراء تطبيق مقاطع الفيديو القصيرة الشهير.

وأشارت "رويترز" في وقت سابق إلى أن الولايات المتحدة تستعد لاتخاذ تدابير ضد "تيك توك"، وسط قلق حول أمن البيانات الشخصية التي يجمعها التطبيق من مستخدميه الأمريكيين.

من جهته، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة، إنه يدرس العديد من البدائل بشأن "تيك توك"، دون أن يستبعد حظر التطبيق في بلاده.

وأضاف: "نحن ندرس "تيك توك"... قد نحظر التطبيق، وقد نفعل أشياء أخرى".

المصدر: وكالات