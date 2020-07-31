أمريكا تدرس تخصيص مساعدات عسكرية سنوية لأوكرانيا بقيمة 300 مليون دولار

قدمت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، من الحزبين الجمهوري والديمقراطي مشروع قانون حول تخصيص 300 مليون دولار، كمساعدات عسكرية لأوكرانيا سنويا، بما في ذلك توفير الأسلحة الفتاكة.

ويتضمن الاقتراح تخصيص أربعة ملايين دولار سنويا، لتدريب الضباط الأوكرانيين.

كما تطالب الوثيقة البيت الأبيض، بتعيين مبعوث خاص لأوكرانيا كممثل للولايات المتحدة في محادثات السلام الجارية عبر مجموعة "النورماندي"، وللمساعدة في إجراء حوار بين دول البحر الأسود.

بالإضافة إلى ذلك، يدعو مشروع القانون، وزارة الخارجية الأمريكية، إلى إنشاء مجموعة عمل حول أوكرانيا مع الحلفاء الأوروبيين المعنيين.

ويتم حاليا من خلال البنتاغون، تقديم مساعدة عسكرية لأوكرانيا سنويا بحدود 250 مليون دولار. لكن أعضاء مجلس الشيوخ، يرغبون تعزيز الالتزامات المالية من جانب واشنطن على شكل قانون منفصل.

المصدر: نوفوستي