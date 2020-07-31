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الصين تطلق منظومة منافسة لـ GPS وغلوناس

الفضاء

الصين تطلق منظومة منافسة لـ GPS وغلوناس
Reuters
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شارك الرئيس الصيني شي جين بينغ، في بكين في حفل إطلاق عمل منظومة الملاحة العالمية الصينية BeiDou-3.

وتم إطلاق القمر الصناعي الخامس والخمسين والأخير في منظومة الأقمار الصناعية BeiDou-3، وانتقل بنجاح إلى مداره المحدد في 23 يونيو.

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وستنافس منظومة BeiDou-3، للملاحة بواسطة الأقمار الصناعية، منظومتي GPS الأمريكية، وغلوناس الروسية.

ومن المتوقع أن تبدأ المنظومة الصينية بتقديم خدمات الملاحة حول العالم، في وقت لاحق من هذا العام.

المصدر: لينتا رو

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