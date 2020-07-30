هونغ كونغ تسجل 149 إصابة جديدة بكورونا

سجل مركز هونغ كونغ للحماية الصحية اليوم الخميس، 149 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وذلك بحصيلة قياسية في المستعمرة البريطانية السابقة.

وأشار المركز إلى أن "بين الحالات الجديدة، 4 إصابات وافدة، ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة بالمرض إلى 3151".

ويعتبر هذا اليوم التاسع على التوالي، الذي تتجاوز فيه حالات الإصابة الجديدة في هونغ كونغ الـ100 حالة.

وقالت رئيسة فرع الأمراض المعدية بالمركز تشوانغ شوك-كوان، إنه "من بين الـ145 حالة المحلية، 84 حالة متعلقة بحالات مؤكدة سابقة، معظمها لمخالطين".

وأضافت: "ما زال مصدر عدوى 61 حالة أخرى غير معروف".

وعلى خلفية ارتفاع وتيرة تفشي الفيروس في الآونة الأخيرة، فرضت السلطات المحلية الأسبوع الماضي إجراءات مشددة للتباعد الاجتماعي وأمرت بإغلاق العديد من المؤسسات، بما فيها الحانات والصالات الرياضية والملاهي الليلية، علاوة على إلزام المواطنين بارتداء الكمامات في وسائل النقل العام.

وحتى الآن، توفي 12 مصابا بـ"كوفيد-19" في هونغ كونغ.

المصدر: "شينخوا"