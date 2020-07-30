 شي يرقي مفوض القوة الصاروخية الصينية إلى أرفع رتبة

أصدر الرئيس الصيني رئيس اللجنة العسكرية المركزية شي جين بينغ في احتفال عسكري، أمرا بترقية شيوي تشونغ بوه المفوض السياسي لوحدة القوة الصاروخية بالجيش الصيني إلى رتبة جنرال.

وأعلن شيوي تشي ليانغ نائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية قرار الترقية في الاحتفال، الذي ترأسه نائب رئيس اللجنة تشانغ يو شيا، وحضره أعضاء اللجنة وي فنغ خه، ولي تسوه تشنغ، ومياو هوا، وتشانغ شنغ مين.



وتعتبر رتبة جنرال أعلى رتبة في الجيش الصيني.

المصدر: شينخوا