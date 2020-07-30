إصابة خامس وزير برازيلي بكورونا

قال ماركوس بونتيس وزير العلوم والتكنولوجيا البرازيلي اليوم الخميس، إن الفحوص أثبتت إصابته بمرض "كوفيد-19"، ليصبح خامس وزير في حكومة الرئيس جايير بولسونارو يصاب بالمرض.

وجاء إعلان بونتيس على موقع "فيسبوك"، حيث قال إنه رهن الحجر الصحي ويعمل عن بعد.

وأضاف: "جاءت نتائج فحوصي إيجابية. أنا على ما يرام، وأحس ببعض أعراض الإنفلونزا والصداع".

وأصيب بولسونارو أيضا بفيروس كورونا لكنه قال الأسبوع الماضي إن أحدث اختبار له جاء سلبيا بعد أن قضى أسابيع في الحجر الصحي بمقر إقامته.

وتحتل البرازيل المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة ضمن قائمة أكثر بلاد العالم إصابة بفيروس كورونا.

وبعد أن أعلنت وزارة الصحة تسجيل 69074 إصابة جديدة و1595 وفاة، تجاوز عدد حالات الإصابة بالفيروس في البرازيل 2.5 مليون شخص، والضحايا 90 ألفا.

المصدر: "رويترز"