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سجناء أمريكيون ينقذون سجّانهم

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سجناء أمريكيون ينقذون سجّانهم
AFP
صورة من الأرشيف
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قالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن 3 سجناء بولاية جورجيا الأمريكية، أنقذوا ضابط شرطة أصيب بنوبة قلبية.

ووقع مساعد الشريف وارين هوبس فاقدا الوعي قرب الزنزانة التي كان يقبع فيها ميتشيل سمولز، الذي اعتقل بتهم تتعلق بجرائم التعدي والضرب والمخدرات.

وكان سمولز الوحيد الذي لاحظ وقوع السجان، فبدأ بطرق أبواب الزنزانة لإيقاظ السجناء، وسرعان ما انضم إليه آخرون.

واستيقظ هوبس لفترة وجيزة بسبب الضوضاء، وتمكن من فتح واحدة من الزنزانات، التي تم فيها احتجاز تيري لوفليس ووالتر وايتهيد، المشتبه في ارتكابهما جرائم تتعلق بالمخدرات.

وقفز السجناء من الزنزانة وهرعوا لمساعدة هوبس، وأخذ أحدهم جهاز الاتصال اللاسلكي الخاص به وحاول الاتصال بموظفي السجن الآخرين، والآخر طلب المساعدة عبر الهاتف.

وبفضل ذلك، بقي هوبس على قيد الحياة وهو ما دفع مكتب الشريف، لإعلان الشكر والامتنان للسجناء الثلاثة على تصرفهم الإنساني.

المصدر: لينتا رو

 

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