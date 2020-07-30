بوتين يبحث الوضع في شرق المتوسط مع رئيس جمهورية قبرص

أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس، مكالمة هاتفية مع نظيره القبرصي نيكوس أناستاسيادس بحثا خلالها مستجدات الوضع في شرق المتوسط.

وأكدت الرئاسة الروسية (الكرملين) أن الزعيمين أشارا في المكالمة إلى الطابع الودي والبناء الذي يحمله تقليديا التعاون متعدد المجالات بين روسيا وجمهورية قبرص، وذلك في سياق الذكرى الـ60 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين موسكو ونيقوسيا والتي ستحتفل بها الدولتان في وقت لاحق من العام الجاري.

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وذكر البيان أن بوتين وأناستاسيادس بحثا بالتفصيل الملفات الملحة المتعلقة بالتعاون بين روسيا وجمهورية قبرص في مختلف المجالات، مع التأكيد على ضرورة تطوير المعاهدات والقوانين المتعلقة بالتعاون بين الطرفين، وخاصة في المجال المالي والاستثماري.

وأعرب الرئيسان عن اهتمام دولتيهما بالاستمرار في تعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية والإنسانية بينهما.

وتابع البيان: "كما تم استعراض القضايا الإقليمية، بما فيها مستجدات الوضع في شرق المتوسط وأفق التسوية القبرصية".

ويأتي ذلك على خلفية زيادة التوترات في شرق المتوسط بسبب تنفيذ تركيا أعمال تنقيب في مناطق تعتبرها جمهورية قبرص واليونان جزءا من جرفها القاري.

كما لا يزال النزاع في ليبيا حيث تقدم تركيا دعما إلى حكومة الوفاق، أحد طرفي النزاع، مصدر توتر آخر في المنطقة.

المصدر: RT