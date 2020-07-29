إسرائيل.. حصيلة وفيات كورونا تقترب من 500

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية عن تسجيل 1943 إصابة جديدة بكورونا المستجد، و5 وفيات جراء الفيروس خلال اليوم الأخير.

وتشير بيانات وزارة الصحة، إلى أن إجمالي عدد الإصابات بكورونا منذ بدء انتشار الوباء بلغ 67734 حالة حتى مساء الأربعاء، بينما وصلت حصيلة الضحايا إلى 491 شخصا.

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وفي الوقت الحالي هناك 34521 حالة نشطة بفيروس كورونا في إسرائيل، بما في ذلك 328 مصابا بحالة خطيرة، منهم 99 على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وبلغ عدد المتعافين من الفيروس 32722 شخصا.

يذكر أن إسرائيل تشهد ارتفاعا ملحوظا في إصابات كورونا منذ يونيو الماضي، وكانت الحكومة تتجه نحو إعادة فرض بعض القيود لمنع انتشار الفيروس، لكن الكنيست عارض ذلك.

المصدر: نوفوستي