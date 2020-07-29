نتنياهو منزعج من "العشاء الأخير" (صور + فيديو)

انضم تمثال لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على هيئة "العشاء الأخير" للسيد المسيح، إلى الاحتجاجات المتزايدة على إدارته لأزمة فيروس كورونا المستجد.

وقال نتنياهو الذي تراجعت شعبيته في استطلاعات الرأي في ظل معدل بطالة بلغت نسبته 21.5 بالمئة، إن تصويره في لوحة ساخرة تحاكي تناول المسيح لوجبته الأخيرة قبل صلبه، بمثابة تهديد بالقتل.

ويصور العمل الفني المركب في تل أبيب، نتنياهو وهو يجلس بمفرده على مائدة كبيرة طولها 10 أمتار وفوقها شمعدانان وينتزع قطعة من كعكة ضخمة تشبه العلم الإسرائيلي.

وتزخر المائدة بالمشروبات الكحولية المختلفة والفاكهة واللحوم مع "سيجار" واحد في إشارة إلى مزاعم الفساد ضد رئيس الوزراء الأطول بقاء في منصبه في إسرائيل.

وقال الفنان إيتاي زاليت المقيم في تل أبيب، إن العمل يرمز إلى "العشاء الأخير للديمقراطية الإسرائيلية".

وينفي نتنياهو ارتكاب أي مخالفات في ثلاث قضايا فساد ضده تشمل اتهامات بتلقي هدايا عبارة عن شمبانيا و"سيغار" من رجال أعمال أثرياء في مخالفة للقانون.

وبدأت محاكمته، وهي الأولى التي تقام لرئيس وزراء أثناء شغله المنصب، في مايو وسيبدأ الشهود في الإدلاء بشهاداتهم في يناير 2021.

Reuters

Reuters

Reuters

הסעודה האחרונה בכיכר רבין pic.twitter.com/MSi9QjAIg4 — 🏴Oren Gutman 📷 (@orengut) July 29, 2020

אור רביד: והבוקר בכיכר המדינה מיצג מחאה #הסעודה_האחרונה זה לא 'עוד מיצג' זה חלק מהמיצג הקודם..... לא אלת הצדק אלא התליין שממתין לסיום 'הסעודה האחרונה'.



'מיצג' שכולו איום ברצח על ראש הממשלה , הסתה נוראה איפה המשטרה ? בטח ההוראות ממנדלשליכט לא מאפשרות למשטרה לפעול גם כאן 🤪 pic.twitter.com/mLe7drNImO — Blockers (@Blockers201) July 29, 2020

מיצג "הסעודה האחרונה"



שולחן הסעודה מלא בכל טוב שפע של ממש. רק שהשפע מגיע למי

שיושב קרוב לצלחת .



אנחנו חיים בארץ זבת חלב ודבש זה בידיים שלנו לדאוג שהשפע יגיע למקומות הנכונים לא ניתן לארצנו להפוך מארץ זבת חלב ודבש לארץ אוכלת יושביה.

אומן פסלאיתי זלאיט- itay zalait pic.twitter.com/S38Ed6cqIt — אייבי בנימין (@AybeeBinyamin) July 29, 2020

المصدر: رويترز