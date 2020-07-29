أنقرة تعلن أنها تواصل إنتاج مكونات "إف–35" على الرغم من إخراجها من برنامج تصنيعها

كشف وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، أن بلاده واصلت إنتاج مكونات الجيل الخامس من مقاتلات "إف-35" بعد أن أخرجتها الولايات المتحدة من برنامج تصنيع هذه المقاتلات الحديثة.

إقرأ المزيد

وقال أكار في كلمة عبر الإنترنت، بثت على حساب "تويتر" التابع لوزارة الدفاع التركية، وذلك خلال مشاركته في مؤتمر لمنظمة التراث التركي: "على الرغم من الوباء ومن أن بلادنا تم استبعادها بشكل غير عادل من برنامج إف-35، فقد استمر إنتاج مكونات مهمة بدرجة قصوى لهذه الطائرات. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوافق على أن تركيا شريك في البرنامج".

وكان البنتاغون أفاد في قوت سابق بأن الولايات المتحدة ستشتري مقاتلات "إف–35" التي كانت مخصصة لتركيا، وذلك عقب إلغاء برنامج التعاون لإنتاجها بسبب حصول أنقرة على أنظمة الدفاع الجوي الروسية " إس–400".

المصدر: نوفوستي