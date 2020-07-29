وفاة الرئيس التنفيذي الأول لشبكة "CNN"

توفي، أمس الثلاثاء، الصحفي التلفزيوني المخضرم، ريس شونفيلد، الذي شارك في تأسيس شبكة "CNN" التلفزيونية سوية مع قطب الإعلام، تيد تيرنر، وكان رئيسها الأول.

وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن شونفيلد توفي بسبب مضاعفات مرض ألزهايمز عن عمر 88 عاما.

وأطلق شونفيلد "CNN" مع تيرنر عام 1980، وأصبح حينها رئيسا تنفيذيا لواحدة من أوائل شبكات المشتركين الإخبارية التلفزيونية، التي تقدم للأمريكيين تغطية على مدار الساعة.

كما بدأ شونفيلد بتأسيس قناة "نيوز 12" الإخبارية المحلية، التي كانت تعمل على مدار الساعة في لونج أيلاند بنيويورك. وفي أوائل التسعينيات بدأ بتأسيس"فود نتويرك"، وهي شبكة أخرى من تلفزيون المشتركين.

وقبل العمل مع تيرنر، كان شونفيلد يدير شركة مستقلة للأخبار كانت تزود المحطات الإخبارية المحلية بتقارير الفيديو.

المصدر: رويترز