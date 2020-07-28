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واشنطن تفرض عقوبات على سوري وتركي دعما "داعش"

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واشنطن تفرض عقوبات على سوري وتركي دعما
Reuters EAL/KB
صورة تعبيرية
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أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، فرضها عقوبات على شخصين يقيمان في سوريا وتركيا، بعد أن قدما "تسهيلات مالية" لتنظيم "داعش".

ووفقا لبيان الوزارة، فإن المدعو فاروق حمود، أحد المعنيين بالعقوبات، أشرف على فرع لشركة تحويل أموال، وقدم دعما ماليا وماديا وتقنيا لتنظيم "داعش"، كما ساهم في تسهيل عمليات نقل الأموال لعناصر التنظيم من خارج سوريا.

وشملت العقوبات أيضا المدعو عدنان محمد أمين الراوي، الذي قالت الوزارة إنه أحد داعمي "داعش" في تركيا، وقد زود التنظيم بدعم مالي ومادي وتقني.

واشنطن تفرض عقوبات على سوري وتركي دعما
RT
بيان وزارة الخزانة الأمريكية

المصدر: RT

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