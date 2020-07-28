نشوب حريق في مشفى تابع لجامعة طهران

وقع حريق جزئي في مشفى شريعتي التابع لجامعة طهران، وسط العاصمة الإيرانية، صباح اليوم الثلاثاء.

وقال جلال ملکي، المتحدث باسم دائرة الإطفاء، إن الحريق وقع في الطابق الثاني من المشفى، في قسم لتصوير الأوراق، بالقرب من قسم علاج المرضى، مما أدى إلى انبعاث الدخان في المكان، مؤكدا أنه تمت السيطرة على الحريق من دون وقوع خسائر بشرية أو إجلاء المرضى من المشفى.

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وأفاد التلفزيون الإيراني إنه وفقا للتحقيقات الأولية فان الحريق ناجم عن ماس كهربائي.

المصدر: RT