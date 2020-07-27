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روحاني: أمريكا طلبت منا اللقاء والتفاوض نحو 23 مرة خلال العامين الماضيين

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روحاني: أمريكا طلبت منا اللقاء والتفاوض نحو 23 مرة خلال العامين الماضيين
الرئيس الإيراني حسن روحاني
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قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن إيران لا ترفض التفاوض مع واشنطن، لكنها لا تسعى إلى حوار استعراضي.

وأضاف روحاني في تصريحات صحفية اليوم الاثنين: "أمريكا طلبت منا اللقاء والتفاوض نحو 23 مرة خلال العامين والثلاثة أشهر الماضية"، 

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وأكد أنه على الولايات المتحدة رفع العقوبات قبل أي مفاوضات، موضحا أن "أي حوار مع أمريكا ينبغي أن يكون قائماً على رفع العقوبات أولاً عن طهران".

وتابع روحاني : "الأمريكيون أرسلوا لنا رقم هاتف للاتصال بهم وظنوا أننا لن نصمد أمام العقوبات سوى بضعة شهور وسنبادر بالاتصال بهم".

ولفت الرئيس الإيراني إلى أن "أمريكا لا تزال تمارس الضغوط علينا وأعاقت حصولنا على قرض من صندوق النقد الدولي لمكافحة كورونا".

وأوضح أن إيران لا تسعى إلى حوار استعراضي بل إلى حل حقيقي، حسب تعبيره.

المصدر: RT

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