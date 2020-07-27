قبل 5 أيام من عيد الأضحى.. رسوم مسيئة على واجهة مسجد تثير غضب مسلمي فرنسا

تم العثور على العديد من العلامات المسيئة للمسلمين، المرسومة باللون الأحمر، بما في ذلك صليب معقوف، على واجهة مسجد أجان، في جنوب غرب فرنسا.

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وندد وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، عبر تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، "بأشد العبارات الإساءات غير المقبولة التي استهدفت مسجد أجان".

وأشار إلى أن "هذه الأعمال الشنيعة تناقض قيَم الجمهورية"، معربا عن تضامنه مع مسلمي أجان.

من جهته، قال رئيس المرصد الفرنسي لمناهضة الإسلاموفوبيا، عبد الله زكري، إن "هذه الرسوم التي تأتي قبل 5 أيام من عيد الأضحى، تشكل استفزازا وإهانة للمواطنين الفرنسيين المسلمين في أجان".

وأعرب زكري عن أمله بتوقيف مرتكبي هذه الأعمال ومعاقبتهم.

وفتحت السلطات الفرنسية تحقيقا في الحادث، وتسلم مركز شرطة أجان المكلف بالتحقيق كاميرات المراقبة المنصوبة حول المسجد.

Je condamne avec la plus grande fermeté les dégradations inacceptables qui ont visé la mosquée d'Agen.

Ces actes odieux sont contraires aux valeurs de la République.

Soutien aux Musulmans d’Agen. Cc. @Prefet47 — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) July 26, 2020

La Préfète de Lot-et-Garonne condamne fermement les dégradations et actes odieux commis sur la mosquée d'Agen. Ils sont en totale contradiction avec les valeurs de la République et la liberté des cultes. — Préfète de Lot-et-Garonne (@Prefet47) July 26, 2020

المصدر: RTL