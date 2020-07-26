 
مباشر

احتجاز 11 شخصا لإهانة وزير الداخلية الفرنسي

أخبار العالم

احتجاز 11 شخصا لإهانة وزير الداخلية الفرنسي
Reuters
وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانين.
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/oee1

ألقت قوات الأمن الفرنسية القبض على 11 شخصا شاركوا في احتجاج بنورماندي، ضد وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانين، حيث رددوا شعارات مهينة للوزير.

إقرأ المزيد
ماكرون يدافع عن وزير فرنسي متهم بالاغتصاب
ماكرون يدافع عن وزير فرنسي متهم بالاغتصاب

وذكرت إدارة بلدية السين البحرية، اليوم الأحد، أنه تم احتجاز واستجواب 11 شخصا، ولا يزال 4 منهم قيد الاعتقال بسبب إظهارهم عدم الاحترام تجاه القضاء، فيما تم فرض غرامة مالية عليهم جميعا لمشاركتهم في مظاهرة غير مرخصة.

وأشارت إدارة بلدية السين البحرية إلى أن الأشخاص المحتجزين معروفون بانتمائهم إلى حركة السترات الصفراء وجماعات يمينية متطرفة.  

وكان دارمانين يحضر حفل تأبين للكاهن، جاك هامل، الذي قتل في هجوم إرهابي بكنيسته بالقرب من مدينة روان بشمال غرب البلاد قبل 4 سنوات، وتبنى الهجوم تنظيم "داعش".

وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية، نقلا عن السلطات المحلية أن دارمانين تعرض للإهانة خلال إلقاء كلمته، مشيرة إلى أن المحتجين وصفوه بـ"المغتصب القذر".

وتم تعيين دارمانين وزيرا للداخلية في وقت سابق هذا الشهر بعد أن عمل وزيرا للميزانية، ويخضع للتحقيق بشأن تهم بالاغتصاب.

المصدر: "فرانس برس" + وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا