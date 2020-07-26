مقتل كاهن زرادشتي في إيران

أعلنت السلطات الإيرانية مقتل الكاهن الزرادشتي، آرش خسروي، المقيم في الولايات المتحدة، خلال زيارته محافظة كرمان في إيران.

وذكر المدعي العام في محافظة كرمان، دادخدا سالاري، للتلفزيون الإيراني، أنه تم العثور على جثة خسروي في مدينة ماهان وسط البلاد يوم 25 يوليو إلى جانب جثتي شخصين لا ينتميان إلى هذه الأقلية الدينية، وفق ما نقل عن مدعي عام المحافظة.

ورجح سالاري أن دوافع عملية القتل مرتبطة بالمال، إذ تم العثور على 10 آلاف دولار في سيارة أحد القتلى.

وأوضحت وسائل إعلام إيرانية أن خسروي كان يقيم في الولايات المتحدة ويعيش في كاليفورنيا رفقة عائلته منذ 10 أعوام، وعاد إلى إيران العام الماضي، لحضور جنازة والده وبقي لاستكمال إجراءات الميراث، لكنه اختفى يوم 22 يوليو مع صديقين قبل أن يعثر عليه ميتا.

من جانبه، ذكر ممثل الأقلية الزرادشتية في البرلمان الإيراني، إسفانديار اختياري، أنه طالب شرطة كرمان بإجراء تحقيق دقيق في مقتل سالاري وضمان محاسبة المذنبين.

وكانت الزرادشتية الدين السائد في فارس قبل دخول الإسلام إليها، لكن تراجع عدد أعضاء الطائفة إلى أقل من 25 ألفا حسب الأرقام الرسمية لعام 2016، وتعترف إيران رسميا بـ"الإيرانيين الزرادشتيين واليهود والمسيحيين" كأقليات دينية.

المصدر: وسائل إعلام إيرانية + وكالات