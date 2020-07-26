إحصائيات مغايرة في إسبانيا تكشف "الحصيلة الحقيقية" للوفيات جراء كورونا

أفادت صحيفة El País الإسبانية واسعة الانتشار بأن "الحصيلة الحقيقية" للوفيات جراء فيروس كورونا المستجد في البلاد تتجاوز بنحو 40% على الأقل الأرقام المشورة من قبل وزارة الصحة.

وأكدت الصحيفة في تقرير نشرته اليوم الأحد أن 44868 شخصا على الأقل راحوا ضحية الجائحة في البلاد منذ 13 فبراير الماضي (مقابل 28432 وفاة أعلنت عنها وزارة الصحة)، وذلك بناء على إحصاءات سلطات أقاليم إسبانيا ذاتية الحكم الـ17.

وتضم هذه الإحصاءات الوفيات المؤكدة وأيضا المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا.

وتتوافق هذه الإحصاءات مع بيانات معهد كارلوس الثالث للصحة والاتحاد الإسباني للمهنيين في مجال خدمات الدفن اللذين رصدا زيادة في عدد الوفيات في البلاد خلال فترة الجائحة مقارنة مع المعدلات التاريخية بـ44418 و44395 حالة وفاة على التوالي.

ويفسر هذا الفارق الكبير بين الإحصاءات الرسمية والبديلة بعجز السلطات الإسبانية عن إجراء فحوصات طبية على نطاق واسع في المرحلة المبكرة من الجائحة.

وإذا ثبتت صحة هذه الإحصاءات فإن ذلك يجعل من إسبانيا رابع أكبر دولة تضررا بكورونا على مستوى العالم من حيث عدد الوفيات، بعد الولايات المتحدة والبرازيل وبريطانيا.

المصدر: El País