1770 إصابة و7 وفيات جديدة بكورونا في إسرائيل

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية عن تسجيل 1770 إصابة جديدة بفيروس كورونا مع زيادة عدد ضحايا الجائحة بواقع 7 أشخاص.

وأفادت وزارة الصحة الإسرائيلية، في إحصائية جديدة أصدرته اليوم السبت، بارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية بـ1770 حالة لتصل إلى مستوى 60496.

وأضافت الوزارة أن عدد المتوفين جراء فيروس كورونا ارتفع في إسرائيل خلال اليوم الماضي بواقع 7 حالات ليصل إلى نقطة 455 شخصا.

وأشارت الإحصائية الجديدة إلى أن حصيلة الإصابات النشطة تبلغ حاليا 33160، منها 312 حالة حرجة، بينما ارتفع عدد المرضى المربوطين بأجهزة التنفس الاصطناعية بواقع 10 حالات ليصل إلى مستوى 94.

وأجريت أمس الجمعة 23153 فحصا خاصا برصد الفيروس كشفت 1770 حالات جديدة ما يعني أن نسبة الإصابات تبلغ 8.2%، ووصفتها وسائل إعلام إسرائيلية بالمرتفعة والخطيرة.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية