"الصحة العالمية": 284083 إصابة و6270 وفاة جديدة بفيروس كورونا في العالم

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم السبت، عن تسجيل 284083 إصابة و6270 وفاة جديدة بفيروس كورونا في العالم.

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وأفادت المنظمة، في تقرير يجمع معلوماتها حتى الساعة 08:00 بتوقيت غرينيتش من السبت، بارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في العالم خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 284083 حالة، ليصل العدد العام إلى مستوى 15 مليونا و581 ألفا وتسع حالات.

وبقي مؤشر الإصابات اليومية بالفيروس على نفس المستوى تقريبا مقارنة مع أمس الجمعة، حينما تم رصد رقم قياسي جديد، تأكيدا لتحذيرات المنظمة من تسارع انتشار المرض، وسبق أن سجلت يوم 21 يوليو 213637 إصابة، وفي 22 يوليو 202726، وفي 23 يوليو 247225، وفي 24 يوليو284196.

وأشار تقرير المنظمة إلى أن الارتفاعات الأكبر للإصابات تم رصدها في الولايات المتحدة والبرازيل والهند وجنوب إفريقيا، وتتصدر هذه الدول الـ4 قائمة الحالات الجديدة على مدار عدة أسابيع.

كما أعلنت المنظمة عن وفاة 6270 شخصا جراء فيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصل العدد الإجمالي لضحايا الجائحة إلى مستوى 635173 شخصا.

ويشير هذا الرقم إلى تراجع ملموس للوفيات جراء الفيروس مقارنة مع اليومين الماضيين، حيث بلغ هذا المؤشر يوم 21 يوليو 4083 حالة، وفي 22 يوليو 4286، وفي 23 يوليو 7097، وفي 24 يوليو 9753.

المصدر: RT + وكالات