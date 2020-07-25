بايدن يستعد لاختيار نائبة له

يستعد المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بادين للكشف عن الشخصية التي اختارها لتكون نائبا له في حال فوزه ويرجح أن تكون امرأة من ذوي البشرة السمراء.

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ومن المرجح أن يكشف بايدن في مطلع أغسطس اسم هذه الشخصية، قبل أسابيع من المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي الذي سيعقد في غالبيته هذا العام عبر الفيديو.

وسبق أن تعهد بايدن علنا اختيار امرأة للمنصب، وبعد الاحتجاجات التي جرت مؤخرا ضد اللامساواة العرقية على خلفية مقتل جورج فلويد على يد الشرطة، طالبه ديمقراطيون باختيار مرشحة متحدرة من أصول إفريقية.

وقد يختار بايدن السناتورة كامالا هاريس أو المستشارة السابقة للأمن القومي سوزان رايس (كلتاهما 55 عاما)، لاستمالة شريحة الناخبين السود الذين ساهموا بشكل أساسي في فوزه في الانتخابات التمهيدية، ولتلبية دعوات قيادات الحزب.

إلا أنه قد يختار السناتورة إليزابيث وارن في محاولة لتنشيط الجناح التقدمي في الحزب، علما أنها تبلغ 71 عاما وبالكاد تعتبر ممثلة للجيل الجديد.

ومن الشخصيات المطروحة تامي داكوورث (52 عاما) المتحدرة من أصول آسيوية، وهي محاربة سابقة في الجيش الأمريكي أصبحت سناتورة عن إيلينوي، ما من شأنه أن يستميل الجمهوريين المعارضين أو المستقلين الباحثين عن بديل معتدل.

وقال الباحث المتخصص في شؤون الرئاسة والقانون الدستوري في كلية الحقوق في جامعة سانت لويس جويل غولدستين إن الضغوط التي يواجهها بايدن في ما يتعلق باختيار شخصية من شأنها تغيير المعادلة في الحملة الانتخابية، أقل من تلك التي واجهها المرشح الجمهوري جون ماكين في العام 2008 عندما اختار حاكمة ألاسكا سارة بيلين المغمورة التي استمالت المحافظين لكنها لم تحظ بدعم كبير على مستوى الوطن.

يشار إلى أن أعضاء مجلس الشيوخ هم تاريخيا المرشحون الأوفر حظا إذ اختير 15 سناتورا ديموقراطيا لمنصب نائب الرئيس في الاستحقاقات الـ18 الأخيرة، بينهم بايدن نفسه.

لكن المنافسات الأخريات لم يخرجن من دائرة التنافس.

ومن بينهن النائبة فال ديمينغز التي لعبت دورا فاعلا في توجيه التهم لترامب في المحاكمة التي كانت ترمي لعزله في يناير، وهي أول امرأة سوداء تتولى قيادة شرطة أورلاندو.

ومن الأسماء المطروحة أيضا النائبة كارين باس التي تترأس كتلة السود في الكونغرس، ورئيسة بلدية أتلانتا كيشا لانس بوتومز التي أصيبت مطلع يوليو بكوفيد-19.

وهناك أيضا مرشحتان متحدرتان من أصول لاتينية هما حاكمة نيو مكسيكو ميشيل لوجان غريشام، وحاكمة نيفادا كاثرين كورتيز ماستو، وهي أول امرأة من أصول لاتينية تنتخب عضوا في مجلس الشيوخ الأمريكي.

وقال بايدن في يونيو في تصريح صحفي إن الشخصية التي سيختارها لتولي منصب نائب الرئيس يجب أن تكون "على توافق تام" معه في ما يتعلق بالفلسفة السياسية، وأن تكون "مستعدة لتولي الرئاسة منذ اليوم الأول".

وفيما من المرجح أن يحدث خيار بايدن تحولا كبيرا في توجهات الناخبين، قال غولدستين إن "المهمشين" أو الذين يميلون للجمهوريين ممن يعارضون تولي ترامب ولاية رئاسية ثانية "قد يقررون تأييد بايدن إذا اختار شخصية تولد لديهم ارتياحا".

ويتقدم بايدن على ترامب في الاستطلاعات على مستوى البلاد وفي ولايات "متأرجحة" أساسية مثل فلوريدا وبنسلفينيا وويسكونسن.

المصدر: أ ف ب