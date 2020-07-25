رئيس وزراء باكستان يصف إعادة فتح آيا صوفيا للصلاة بالحدث التاريخي!

وصف رئيس وزراء باكستان، عمران خان، يوم إعادة فتح معلم آيا صوفيا للصلاة، بت"اليوم التاريخي"، متوجها بالتهاني إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بهذه المناسبة.

إقرأ المزيد

وكتب خان في تغريدة نشرها مكتبه على حسابه بموقع "تويتر"، في وقت متأخر من مساء الجمعة: "أهنئ الجمهورية التركية والرئيس رجب طيب أردوغان في هذا اليوم التاريخي، بعد إقامة أول صلاة منذ 86 عاما في مسجد آيا صوفيا".

Türkiye Cumhuriyeti'ne ve Cumhurbaşkanı @RTErdogan'a 86 yıldaki ilk dualardan sonraki bu tarihi günde tebrikler Ayasofya Camii'nde yapıldı.



#AyasofyaCamiipic.twitter.com/PYGXkBLEf5 — Imran Khan Turkish (@IKturkish) July 25, 2020

وبحضور الرئيس أردوغان أقيمت أمس أول صلاة جمعة في معلم آيا صوفيا التاريخي بعد قرار تحويله إلى مسجد، وتمت قراءة الأدعية عبر مكبرات الصوت في مآذن المسجد، في إطار برنامج الأحتفال بإعادة فتح المسجد للعبادة مجددا، وقبيل الصلاة، تلا الرئيس التركي، آيات من القرآن الكريم.

وكانت المحكمة الإدارية العليا التركية ألغت في 10 يوليو الجاري قرار مجلس الوزراء التركي، الصادر في 24 نوفمبر 1934، القاضي بتحويل آيا صوفيا من مسجد إلى متحف.

وبني معلم آيا صوفيا عام 537 ميلادي كأكبر كنيسة في الإمبراطورية البيزنطية، وبعد فتح العثمانيين القسطنطينية عام 1453 تم تحويل هذه الكنيسة إلى مسجد، وفي عام 1934 قررت الحكومة التركية العلمانية بقيادة كمال أتاتورك تحويله المسجد إلى متحف يؤمه الزوار من مختلف دول العالم.



المصدر: الأناضول