تشاووش أوغلو: فتح مسجد آيا صوفيا يمثل صفحة جديدة من تاريخ استقلال تركيا

قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، اليوم الجمعة، إن فتح مسجد آيا صوفيا للعبادة يمثل صفحة جديدة في تاريخ استقلال تركيا.

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وكتب تشاووش أوغلو في تغريدة عبر صفحته الخاصة في "تويتر" إن "صفحة جديدة في التاريخ استهلت مع فتح مسجد آيا صوفيا للعبادة بعد 86 عاما من تحويله إلى متحف".

وإذ أعرب وزير الخارجية التركي عن سعادته بفتح مسجد آيا صوفيا الكبير، أكد أن فتح "آيا صوفيا" للعبادة يمثل في الوقت ذاته "صفحة جديدة في تاريخ استقلال تركيا".

وأقيمت اليوم أول صلاة جمعة في "آيا صوفيا" بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بعد أن ألغت المحكمة الإدارية العليا التركية في 10 يوليو الجاري، قرارا صادرا عام 1934، بتحويلها من مسجد إلى متحف.

وتوافد المواطنون الأتراك منذ فجر الجمعة، بأعداد كبيرة نحو ساحة مسجد "آيا صوفيا" للمشاركة في الصلاة.

وبني معلم آيا صوفيا عام 537 ميلاديا كأكبر كنيسة في الإمبراطورية البيزنطية، وبعد فتح العثمانيين القسطنطينية عام 1453 تم تحويله إلى مسجد، وفي عام 1934 قررت الحكومة التركية العلمانية بقيادة كمال أتاتورك تحويله إلى متحف يؤمه الزوار من مختلف دول العالم.

المصدر: الأناضول