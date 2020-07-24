أجراس كنائس اليونان تقرع حزنا على "آيا صوفيا"

قرعت أجراس الكنائس في كل أرجاء اليونان حدادا اليوم الجمعة تزامنا مع إقامة أول صلوات إسلامية منذ نحو تسعة عقود في معلم آيا صوفيا التاريخي الذي تم تحويله إلى مسجد.

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وفي رسالة بمناسبة الذكرى السنوية السادسة والأربعين لاستعادة الديمقراطية في اليونان، وصف رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس تركيا بأنها "مقلقة" ، معتبرا أن تحول آيا صوفيا إلى مسجد "إهانة لحضارة القرن الحادي والعشرين".

وقال ميتسوتاكيس "ما يتكشف في القسطنطينية (اسطنبول) اليوم ليس دليلا على القوة بل دليل على الضعف."

وانضم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ظهر اليوم إلى حشود ضخمة في اسطنبول للصلاة في آيا صوفيا.

وتشهد العلاقات التركية اليونانية اختلافا حول مجموعة من القضايا من المجال الجوي إلى المناطق البحرية وتقسيم قبرص عرقيا.

و تصاعدت حدة التوتر هذا الأسبوع مع الجدل اللفظي حول تحديد مناطقها القارية في شرق البحر الأبيض المتوسط، وهي منطقة يعتقد أنها غنية بالموارد الطبيعية.

المصدر: رويترز