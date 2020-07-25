كورونا في إيران.. الوفيات اليومية تحت الـ200 لأول مرة منذ أسبوع

لأول مرة منذ أسبوع، سجلت السلطات الصحية الإيرانية أقل من 200 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، سيما سادات لاري، اليوم السبت عن رصد 195 وفاة جراء الفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19" خلال آخر 24 ساعة (مقابل 215 وفاة أمس).

كما سجلت الوزارة خلال اليوم الأخير 2316 إصابة جديدة بالفيروس، مقابل 2489 إصابة أمس، ليصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات بـ"كوفيد-19" التي رصدت في إيران منذ بداية الجائحة 288839، منها 15484 حالة وفاة.

وبلغ عدد المتعافين من الفيروس التاجي في إيران حتى اليوم 251319 شخصا.

وكانت حصيلة الوفيات اليومية جراء الفيروس التاجي في إيران تحت مستوى الـ200 لآخر مرة في 18 يوليو الجاري عندما تم رصد 188 وفاة، وحطمت منذ ذلك الحين رقما قياسيا بتسجيل 229 وفاة الثلاثاء الماضي.

المصدر: وكالات