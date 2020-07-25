نحو 640 ألف وفاة و15.8 مليون مصاب بفيروس كورونا حول العالم

ارتفعت حصيلة ضحايا فيروس كورونا في العالم إلى 640 ألف وفاة، فيما بلغ إجمالي المصابين نحو 15.8 مليون شخص منذ بدء تفشي الوباء.

وتعد الولايات المتحد الدولة الأكثر تضررا جراء تفشي الوباء، حيث سجلت أكبر عدد وفيات بلغ 146 ألف حالة، فيما تجاوز عدد المصابين فيها منذ بدء تفشي الوباء 4.1 مليون مصاب.

وسجلت البرازيل التي تحتل المرتبة الثانية في قائمة الدول الأكثر تضررا من تفشي الوباء، وفاة أكثر من 85 ألف شخص، ونحو 2.3 مليون إصابة.

وتحتل بريطانيا المرتبة الثالثة في قائمة الدول الأكثر تضررا حيث سجلت حوال 46 ألف وفاة و300 ألف إصابة.

وفي المكسيك حصد فيروس كورونا أرواح نحو 43 ألف شخص، فيما اقترب عدد المصابين، بحسب آخر أرقام وإحصاءات جامعة "جونز هوبكنز"، من 380 ألف مصاب.

وفي إيطاليا التي تحتل المرتبة الخامسة في قائمة الدول الأكثر تضررا تجاوزت حصيلة الوفيات فيها 35 ألفا، وتم تسجيل نحو 250 ألف إصابة منذ بدء تفشي الفيروس.

وتأتي الهند في المرتبة السادسة حيث سجلت حتى الآن 31358 حالة وفاة، وأكثر من 1.3 مليون إصابة، تليها فرنسا بفارق ضئيل في عدد الوفيات حيث سجلت 30195 وفاة وأكثر من 217 ألف إصابة.

وفي المرتبة الثامنة نجد إسبانيا حيث سجلت نحو 28.5 ألف وفاة وأكثر من 272 ألف إصابة.

هذا وسجلت الولايات المتحدة والبرازيل والهند وروسيا أكبر عدد إصابات مقارنة بباقي الدول الأخرى.

المصدر: جامعة جونز هوبكنز